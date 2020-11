Covid e riapertura delle scuole: cosa sappiamo finora e tutte le ipotesi sul rientro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il governo, in particolare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, preme per una riapertura degli istituti già il 9 dicembre. Diversi i pareri degli scienziati: "Scuola assolutamente marginale alla curva di trasmissione", dice il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. "Pessima idea", secondo Massimo Galli, direttore di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il governo, in particolare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, preme per unadegli istituti già il 9 dicembre. Diversi i pareri degli scienziati: "Scuola assolutamente marginale alla curva di trasmissione", dice il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. "Pessima idea", secondo Massimo Galli, direttore di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano

