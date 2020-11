Covid, calano i contagi: 25.853 su 230.000 tamponi. I morti sono 722 (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 25.853, sulla base di 230.007 tamponi, 722 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 52.306. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 23.232, su 188.659 tamponi, mentre le vittime erano state 853. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 25.853, sulla base di 230.007 tamponi, 722 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 52.306. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 23.232, su 188.659 tamponi, mentre le vittime erano state 853.

