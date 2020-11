Covid, Boccia: 'Ristori certi per lo sci, ma prima c'è la salute' | L'Ue firma un accordo sul vaccino con Moderna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ministro Boccia assicura che 'arriveranno i Ristori per lo sci e per altre attività chiuse per il Covid' ma chiarisce: 'La sicurezza sanitaria e la protezione di vita e salute vengono prima'. Il 2 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ministroassicura che 'arriveranno iper lo sci e per altre attività chiuse per il' ma chiarisce: 'La sicurezza sanitaria e la protezione di vita evengono'. Il 2 ...

Adnkronos : #Covid, studio boccia terapia #plasma: 'Nessun effetto' - DanyBruscia : Covid, uno studio boccia la terapia con il plasma: nessun effetto - zazoomblog : Covid Boccia: Ristori certi per lo sci ma prima cè la salute Speranza: riapertura scuole aspettiamo venerdì Il 2-… - SmorfiaDigitale : Covid, Boccia: 'Ristori certi per lo sci, ma prima c' la salute' | Speranza: ria... - vago7858 : RT @Adnkronos: #Covid, studio boccia terapia #plasma: 'Nessun effetto' -