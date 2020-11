Covid, Bassetti: “In Italia tasso letalità più alto d’Europa: qualcuno ha contato male” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Guardando ai dati della letalità si può notare come l’Italia sia al primo posto in Europa e tra i primi nel mondo per tasso di letalità che si è attestato ieri al 3.5% (tasso di letalità vuol dire numero di morti su numero di infezioni da Covid-19)”. Inizia così il messaggio dell’infettivologo Matteo Bassetti, che su Facebook si interroga: “Perché così elevato?”. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, attraverso un lungo post accompagnato dalla tabella di letalità Covid nel mondo, cerca di spiegare il motivo per cui l’Italia è al primo posto in Europa di questa triste classifica: “È legato a due ordini di fattori – scrive – Da una parte probabilmente perché siamo un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Guardando ai dati dellasi può notare come l’sia al primo posto in Europa e tra i primi nel mondo perdiche si è attestato ieri al 3.5% (divuol dire numero di morti su numero di infezioni da-19)”. Inizia così il messaggio dell’infettivologo Matteo, che su Facebook si interroga: “Perché così elevato?”. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, attraverso un lungo post accompagnato dalla tabella dinel mondo, cerca di spiegare il motivo per cui l’è al primo posto in Europa di questa triste classifica: “È legato a due ordini di fattori – scrive – Da una parte probabilmente perché siamo un ...

