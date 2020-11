Covid: 25.853 nuovi contagi e 722 vittime, rispetto agli stessi giorni della scorsa settimana il calo è del 23,3% (Di mercoledì 25 novembre 2020) Finalmente i numeri iniziano a confortarci. Nelle ultime 24 ore infatti, dai 230.007 tamponi effettuati, sono stati individuati 25.853 nuovi contagiati. Ebbene, esattamente una settimana fa, a fronte di 234.834 tamponi eseguiti, i casi registrati sono stati 34.283, raffrontando quindi il totale dei casi registrati fra lunedì e mercoledì scorsi (72.015), con gli attuali (93.828), si evidenzia un calo del 23,3%. Un evento statistico che rafforza l’evidente – seppur lento – calo. Certo, leggere che dall’inizio dell’emergenza ad oggi ben 1.480.874 hanno avuto a che fare col virus fa impallidire. C’è però da sottolineare che l’essere positivo non significa essere malati anzi, solitamente la sintomatologia sopraggiunge in circa il 50% dei casi. Inoltre, spiega ancora il report stilato dal ministero ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020) Finalmente i numeri iniziano a confortarci. Nelle ultime 24 ore infatti, dai 230.007 tamponi effettuati, sono stati individuati 25.853ati. Ebbene, esattamente unafa, a fronte di 234.834 tamponi eseguiti, i casi registrati sono stati 34.283, raffrontando quindi il totale dei casi registrati fra lunedì e mercoledì scorsi (72.015), con gli attuali (93.828), si evidenzia undel 23,3%. Un evento statistico che rafforza l’evidente – seppur lento –. Certo, leggere che dall’inizio dell’emergenza ad oggi ben 1.480.874 hanno avuto a che fare col virus fa impallidire. C’è però da sottolineare che l’essere positivo non significa essere malati anzi, solitamente la sintomatologia sopraggiunge in circa il 50% dei casi. Inoltre, spiega ancora il report stilato dal ministero ...

