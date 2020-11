Covid-19, scende il numero dei ricoveri ma altri tre decessi al “San Pio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – altri tre decessi registrati nel bollettino dell’Ospedale “San Pio” di Benevento nelle ultime 24 ore. I decessi riguardano tre persone residenti nella provincia sannita, superando così i cento decessi da inizio pandemia. Buone notizie per quanto riguarda i pazienti dimessi dal principale nosocomio sannita, sono infatti 4 le persone che tornano a casa. Il totale dei pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al “San Pio” è dunque di 109, di cui 95 residenti nella provincia di Benevento e 14 residenti in altre province. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –treregistrati nel bollettino dell’Ospedaledi Benevento nelle ultime 24 ore. Iriguardano tre persone residenti nella provincia sannita, superando così i centoda inizio pandemia. Buone notizie per quanto riguarda i pazienti dimessi dal principale nosocomio sannita, sono infatti 4 le persone che tornano a casa. Il totale dei pazienti positivi al-19 ricoverati alè dunque di 109, di cui 95 residenti nella provincia di Benevento e 14 residenti in altre province. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

agorarai : “L’Unicef scende in campo anche in Italia per raccogliere fondi per le famiglie vulnerabili che vivono in condizion… - TizianaFerrario : Sui giornali la guerra dei numeri:la curva scende la curva sale. Ma in ogni caso non sarebbe meglio mantenere le mi… - Ettore_Rosato : Campioni per sempre. A 81 anni #Giovanni Trapattoni, storico difensore del Milan, ex allenatore di Inter, Juve e Na… - vco24news : Covid-19 all'aou di Novara: scende a 230 il numero dei ricoverati positivi. Sono stati 5 i decessi nelle ultime 24… - vco24news : Covid-19 all'aou di Novara: scende a 230 il numero dei ricoverati positivi. Sono stati 5 i decessi nelle ultime 24… -