Covid-19 | quasi 3 000 nuovi positivi | in Campania comunicati altri 47 decessi

Tempo di lettura: < 1 minutoSale il numero di tamponi processati per la ricerca del Covid-19, sono infatti 23.130 quelli analizzati da cui hanno dato esito positivo 2.815. Dei positivi delle ultime 24 ore, 424 casi rappresentano persone con sintomi, mentre 2.391 gli asintomatici. Resta alto il numero dei decessi, si registrano dal periodo che va dal 7 al 24 novembre 47 decessi. Di seguito il bollettino completo dell'Unità di Crisi della Regione Campania: Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 2.815 di cui: Asintomatici: 2.391 Sintomatici: 424 Tamponi del giorno: 23.130 Totale positivi: 143.010 Totale tamponi: 1.484.741 Deceduti: 47 (*) Totale deceduti: 1.434 Guariti: 3.471 Totale guariti: 39.428 * Deceduti tra il 7 e il 24 novembre

I decessi nelle strutture della rete modenese sono un terzo dei morti per Covid in provincia. Focolaio nella casa protetta di Montese: 31 ospiti e 6 operatori sono risultati positivi al test ...

Covid in Campania, oggi 2.815 contagiati e 47 morti ma il numero di guariti supera i nuovi casi: 3.471 in 24 ore

Continua a frenare la corsa del Coronavirus in Campania ... 84.455 contagiati in 25 giorni, quasi il doppio di quanto fatto nei 30 giorni del mese scorso. Più complessivamente, il totale dei positivi ...

