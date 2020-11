Covid-19: Natale, accordo a livello europeo per fissare regole comuni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alla luce delle scelte di Italia e Francia è possibile che si arrivi comunque ad una decisione comune - Svizzera esclusa per il momento visto che ha già aperto gli impianti - puntando ad un'apertura nel mese di gennaio e salvando così almeno parte della stagione Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alla luce delle scelte di Italia e Francia è possibile che si arrivi comunque ad una decisione comune - Svizzera esclusa per il momento visto che ha già aperto gli impianti - puntando ad un'apertura nel mese di gennaio e salvando così almeno parte della stagione

GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - ladyonorato : In UK la Suprema Corte giudica TOTALITARIO il controllo del governo sul Natale in nome del Covid ... almeno c’è anc… - La7tv : #ottoemezzo Lo scrittore Antonio Scurati invita tutti a riflettere sui tanti decessi #Covid: 'I morti di oggi urlan… - FirenzePost : Covid-19: Natale, accordo a livello europeo per fissare regole comuni - IzzoEdo : RT @tempoweb: #scuola riaperta? Così #Conte e #Azzolina possono rovinare il #Natale2020. I numeri parlano chiaro #COVID19 #contagi https://… -