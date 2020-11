Costantino Della Gherardesca e Barbara Bouchet – Le rivelazioni di Stefano Oradei

Leggi su giornal

(Di giovedì 26 novembre 2020)sono stati due dei protagonisti indiscussi di Ballando con le Stelle 2020, anche se per motivi molto diversi. Il primo, volto noto del piccolo schermo grazie a Pechino Express, ha divertito il pubblico ed è riuscito persino a scalare la classifica finale. In barba ai verdetti sempre negativigiuria. La seconda invece non si vedeva in tv da qualche tempo: il pubblico la ama ancora come un tempo e la sua eleganza ha dato un tocco di raffinatezza in più al programmaCarlucci. I due tra l’altro sono stati difesi a spada tratta da, maestro di ballo storico del programma.aiutato da ...