Costantino Della Gherardesca asfalta Mariotto: “Ricorda che il ballo per me è come la televisione per te” (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Scintille tra Guillermo Mariotto e Costantino Della Gherardesca Sabato sera su Rai Uno è andata in onda la finalissima Della 15esima edizione di Ballando con le Stelle. Anche in quello il giurato Guillermo Mariotto ha voluto lanciare delle frecciatine velenose al concorrente Costantino Della Gherardesca. In pratica, il popolare stilista ha detto che l’esibizione dell’ex conduttore di Pechino Express è stata orrenda, inoltre gli ha dato del rosicone. Ma andiamo a vedere nello cosa è accaduto tra i due nel talent show di Milly Carlucci. Il giurato umilia il concorrente di Ballando con le Stelle 15 Dopo la sua performance alla finale di Ballando con le Stelle 15, Guillermo Mariotto rivolgendosi a ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 25 novembre 2020) Scintille tra GuillermoSabato sera su Rai Uno è andata in onda la finalissima15esima edizione di Ballando con le Stelle. Anche in quello il giurato Guillermoha voluto lanciare delle frecciatine velenose al concorrente. In pratica, il popolare stilista ha detto che l’esibizione dell’ex conduttore di Pechino Express è stata orrenda, inoltre gli ha dato del rosicone. Ma andiamo a vedere nello cosa è accaduto tra i due nel talent show di Milly Carlucci. Il giurato umilia il concorrente di Ballando con le Stelle 15 Dopo la sua performance alla finale di Ballando con le Stelle 15, Guillermorivolgendosi a ...

GianFra41817868 : @mgmaglie @Pontifex Seme di satana e i demoni quindi gestiti da loro, in particolare il capo della cristianita : ra… - EdoardoZaggia : RT @marco_strepa: Gli argomenti dell’ultimo mese: - L’assedio - Rubrichette - Oroscopo - Costantino della Gherardesca - Ha usato la Gif “… - marco_strepa : Gli argomenti dell’ultimo mese: - L’assedio - Rubrichette - Oroscopo - Costantino della Gherardesca - Ha usato la… - costantino : RT @wemakecc: Dopo la lecture della settimana scorsa, l'Arduino User Group torna stasera alle 19 per la seconda puntata su #IntelligenzaArt… - wemakecc : Dopo la lecture della settimana scorsa, l'Arduino User Group torna stasera alle 19 per la seconda puntata su… -