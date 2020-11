Cosenza, contro il Parma in Coppa Italia per continuare a sognare (Di mercoledì 25 novembre 2020) La vittoria esterna contro il Frosinone ha restituito una boccata d’ossigeno al Cosenza di Roberto Occhiuzzi. Il successo al Benito Stirpe ha permesso ai rossoblù di portarsi a quota 8 punti (+2 sulla zona calda della classifica). Ora però è vietato abbassare la guardia. I calabresi sono attesi dall’impegno al Tardini contro il Parma di Fabio Liverani, valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Sulla carta i pronostici sembrano sorridere ai Ducali, ma una serie di fattori potrebbero rappresentare un asso nella manica per i Bruzi. Cosenza, un’impresa per trovare gli ottavi di finale Roberto Occhiuzzi la sua impresa l’ha già compiuta nella travagliata stagione passata. Al momento della ripresa il Cosenza era dato praticamente per spacciato. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) La vittoria esternail Frosinone ha restituito una boccata d’ossigeno aldi Roberto Occhiuzzi. Il successo al Benito Stirpe ha permesso ai rossoblù di portarsi a quota 8 punti (+2 sulla zona calda della classifica). Ora però è vietato abbassare la guardia. I calabresi sono attesi dall’impegno al Tardiniildi Fabio Liverani, valevole per il quarto turno di. Sulla carta i pronostici sembrano sorridere ai Ducali, ma una serie di fattori potrebbero rappresentare un asso nella manica per i Bruzi., un’impresa per trovare gli ottavi di finale Roberto Occhiuzzi la sua impresa l’ha già compiuta nella travagliata stagione passata. Al momento della ripresa ilera dato praticamente per spacciato. Il ...

PorriniSabrina : RT @Luca_15_5: VOLEVANO SPARAGLI, E' STATA UNA CORSA CONTRO IL TEMPO..??..AVEVANO SOLO FAME...??BENVENUTI IN CALABRIA..3 CUCCIOLI ASPETTANO L… - TUTTOB1 : Cosenza: i convocati contro il Parma - valezuppina : RT @Luca_15_5: VOLEVANO SPARAGLI, E' STATA UNA CORSA CONTRO IL TEMPO..??..AVEVANO SOLO FAME...??BENVENUTI IN CALABRIA..3 CUCCIOLI ASPETTANO L… - GRmoscia : - Ho preso il permesso a lavoro - Ho prenotato le pizze da portare a casa - Accenderò il camino… - Sere_Ish : RT @Luca_15_5: VOLEVANO SPARAGLI, E' STATA UNA CORSA CONTRO IL TEMPO..??..AVEVANO SOLO FAME...??BENVENUTI IN CALABRIA..3 CUCCIOLI ASPETTANO L… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza contro Cosenza, contro il Parma in Coppa Italia per continuare a sognare Metropolitan Magazine Storie di «resistenza». I centri antiviolenza: grida nel silenzio

Nel 2020 è aumentato sia il bisogno di aiuto per le vittime di soprusi, sia la difficoltà delle associazioni nel dare loro supporto. «Il nostro senso di impotenza è devastante» ...

I centri antiviolenza: grida nel silenzio

Sono gli “effetti collaterali” del lockdown sul lavoro di chi lotta contro gli abusi di genere ... rappresentante legale del centro antiviolenza di Cosenza –. Il lavoro è cambiato radicalmente. Anche ...

Nel 2020 è aumentato sia il bisogno di aiuto per le vittime di soprusi, sia la difficoltà delle associazioni nel dare loro supporto. «Il nostro senso di impotenza è devastante» ...Sono gli “effetti collaterali” del lockdown sul lavoro di chi lotta contro gli abusi di genere ... rappresentante legale del centro antiviolenza di Cosenza –. Il lavoro è cambiato radicalmente. Anche ...