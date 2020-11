Cosa ne è stato del giornalismo all’epoca del brand journalism? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il giornalismo ha la missione di raccontare i fatti, interpretarli e in generale di informare i lettori con onestà intellettuale. Le aziende hanno l’obiettivo di vendere, convincendo i consumatori – spesso tramite la pubblicità – che i loro prodotti sono quelli più desiderabili o di cui hanno bisogno. Due realtà estremamente lontane, per molti versi all’opposto dello spettro comunicativo. E allora come può esistere ciò che viene chiamato brand journalism e soprattutto come fa ad avere quelle caratteristiche di trasparenza e onestà di cui si cerca sempre di fare sfoggio? Parliamoci chiaro: il mondo della collaborazione tra giornalismo e aziende non è tutto rose e fiori. Uno dei più chiari esempi di come questo connubio possa prendere una pessima piega lo fornisce Michele Bosco nel suo saggio Media House (Dario ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilha la missione di raccontare i fatti, interpretarli e in generale di informare i lettori con onestà intellettuale. Le aziende hanno l’obiettivo di vendere, convincendo i consumatori – spesso tramite la pubblicità – che i loro prodotti sono quelli più desiderabili o di cui hanno bisogno. Due realtà estremamente lontane, per molti versi all’opposto dello spettro comunicativo. E allora come può esistere ciò che viene chiamatoe soprattutto come fa ad avere quelle caratteristiche di trasparenza e onestà di cui si cerca sempre di fare sfoggio? Parliamoci chiaro: il mondo della collaborazione trae aziende non è tutto rose e fiori. Uno dei più chiari esempi di come questo connubio possa prendere una pessima piega lo fornisce Michele Bosco nel suo saggio Media House (Dario ...

stanzaselvaggia : Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di far… - luigidimaio : Un anno dalla morte di Franco Ortolani. Prima come professore universitario, poi in Parlamento, ricordiamo ancora l… - BaldinoVittoria : Io per prima ho biasimato le parole di @NicolaMorra63, ma il fatto che sulla televisione di Stato si sia deciso di… - nicolo_frate : @devrijnho @bradipapa @RuotaFumante Ma il problema è che siete partite col presupposto che io stessi giustificando… - gvoibaf : @GassmanGassmann Darò disdetta polizze @UnipolSai_CRP Eviterò di acquistare prodotti sa lei spinsorizzati. Se non a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa stato Cosa ne è stato del giornalismo all epoca del brand journalism? Wired.it Covid-19, cosa potrebbe andare peggio? L’Africa: i dati sono drammaticamente pochi

In Africa ci sono stati 1.644.780 casi confermati, e 39.738 morti accertati in relazione al Covid. Pochi, se pensiamo alla vastità del continente ...

Al Bano sbarca in tv con la figlia: ‘Jasmine è matura’

"È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove lei è una delle protagoniste: la cosa la rende strafelice", ha dichiarato ... La ritiene una ragazza forte e matura. "Se sei ...

In Africa ci sono stati 1.644.780 casi confermati, e 39.738 morti accertati in relazione al Covid. Pochi, se pensiamo alla vastità del continente ..."È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove lei è una delle protagoniste: la cosa la rende strafelice", ha dichiarato ... La ritiene una ragazza forte e matura. "Se sei ...