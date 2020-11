“Cosa mi ha detto” Roby Facchinetti si commuove | “L’ultima telefonata con Stefano D’Orazio”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo abbiamo compianto in tanti, ma più di tutti i suoi fratelli nella musica. Parliamo della scomparsa diD’Orazio lo scorso 7 novembre 2020 che ha scosso tutto il mondo della musica e non solo. L’artista ha perso la sua battaglia contro il Covid-19, il virus che all’età di 72 anni non gli ha dato tregua., suo grande amico e collega, ha ricordatonella trasmissione di Maurizio Costanzo, Maurizio Costanzo Show. Il suo ex collega affranto ha raccontato la sua ultimaavuta con D’Orazio. Le sue parole mettono i brividi., ospite di Maurizio Costanzo Show, ha raccontato la sua ultimaconD’Orazio, suo amico e collega passato a miglior vita all’età di 72 anni. Le ...