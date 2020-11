Cosa dirà la gente: la storia vera che ha ispirato il film (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cosa dirà la gente è una pellicola norvegese che si ispira liberamente alle vicende vissute dalla regista Iram Haq. Cosa dirà la gente è un film tratto da una storia vera, quella della regista stessa: Iram Haq. Originariamente pakistana, viveva Norvegia con la famiglia ma all'età di quattordici anni fu rapita dai suoi genitori, tradizionalisti, perché avevano scoperto che aveva un fidanzato norvegese. Fu messa su un volo per Islamabad e l'arrivo in Pakistan fu molto traumatico per lei: "Era piuttosto spaventoso, un mondo completamente diverso." "Sono cresciuta molto velocemente, il ricordo di quel periodo doloroso non mi ha mai abbandonata. Scrivere la sceneggiatura è stata un'esperienza molto particolare per me, come fare un grande ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020)laè una pellicola norvegese che si ispira liberamente alle vicende vissute dalla regista Iram Haq.laè untratto da una, quella della regista stessa: Iram Haq. Originariamente pakistana, viveva Norvegia con la famiglia ma all'età di quattordici anni fu rapita dai suoi genitori, tradizionalisti, perché avevano scoperto che aveva un fidanzato norvegese. Fu messa su un volo per Islamabad e l'arrivo in Pakistan fu molto traumatico per lei: "Era piuttosto spaventoso, un mondo completamente diverso." "Sono cresciuta molto velocemente, il ricordo di quel periodo doloroso non mi ha mai abbandonata. Scrivere la sceneggiatura è stata un'esperienza molto particolare per me, come fare un grande ...

