Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 25 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) I numeri coronavirus 25 novembre mostrano ancora una volta un andamento che lancia segnali piuttosto positivi sulla curva dei contagi e sul trend generale della pandemia. Nella giornata di oggi, infatti, il bollettino del ministero della Salute conta 25.853 contagi in più. Resta preoccupante il numero dei decessi che, nelle ultime 24 ore, è stato di 722 unità. Dall’inizio della pandemia, in Italia, ci sono stati 1.480.874 casi e 52.028 decessi. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 24 novembre, cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo Numeri coronavirus 25 novembre, cosa c’è di positivo Scende ancora il rapporto tra positivi e ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 novembre 2020) I numeri25mostrano ancora una volta un andamento che lancia segnali piuttosto positivi sulla curva dei contagi e sul trend generale della pandemia. Nella giornata di oggi, infatti, il bollettino del ministero della Salute conta 25.853 contagi in più. Resta preoccupante il numero dei decessi che, nelle ultime 24 ore, è stato di 722 unità. Dall’inizio della pandemia, in Italia, ci sono stati 1.480.874 casi e 52.028 decessi. LEGGI ANCHE > Numeri24c’è dic’è diNumeri25c’è diScende ancora il rapporto tra positivi e ...

