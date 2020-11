Coronavius | il ministro Boccia | “Non si può riaprire senza limiti”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilper gli affari Regionali si espresso in merito alla possibilità di allentare la stretta sulla circolazione tra regioni. Francesco(Facebook)Ilper gli affari Regionali, Francesco, ha parlato della possibilità di abbattere le misure restrittive in merito all’impossibilità per alcune zone d’emergenza nel paese, per i propri cittadini insomma, di circolare liberamente tra loro. E’ quello che di fatto vorrebbero gli italiani, quello che vorrebbero il Governo facesse in vista delle festività natalizie, considerate le classiche abitudini che si hanno di questi giorno no? E’ la tradizione. Gli italiani vorrebbero questa ed altre libertà, è risaputo, è chiaro ormai quello che si chiede a questo esecutivo, una dimostrazione lo sono anche le reazioni succedutesi in seguito ...