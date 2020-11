Coronavirus, Zaia: “Fino ad aprile, sarà ancora battaglia” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Intervenuto sull’emergenza Coronavirus, il governatore del Veneto Luca Zaia ha ipotizzato una “battaglia” che finirà ad aprile 2021 Continuano a preoccupare i numeri relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. Nonostante le misure attuate con l’ultimo Dpcm dal governo e i dati comunque in discesa, è ancora presto per parlare di emergenza scampata. Con l’avvicinarsi del Natale, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Intervenuto sull’emergenza, il governatore del Veneto Lucaha ipotizzato una “che finirà ad2021 Continuano a preoccupare i numeri relativi all’emergenzain Italia. Nonostante le misure attuate con l’ultimo Dpcm dal governo e i dati comunque in discesa, èpresto per parlare di emergenza scampata. Con l’avvicinarsi del Natale, L'articolo proviene da Inews.it.

