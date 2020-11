Coronavirus: Val Seriana e Val di Scalve a Governo, 'garantire stagione invernale' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Le Comunità Montane di Val Seriana, Val di Scalve e Promoserio (Bergamo) chiedono al Governo di garantire la stagione invernale, in previsione delle vacanze di Natale, "se la situazione sanitaria lo permetterà". La stagione invernale nelle valli bergamasche, spiegano in un appello, "è strettamente legata alle aperture degli impianti ma con ricadute molto più articolate e complesse che coinvolgono diversi operatori della filiera turistica. L'apertura degli impianti in occasione delle festività natalizie rappresenta un momento fondamentale per l'economia delle valli Seriana e Scalve, così fortemente colpita dalla crisi dei mesi scorsi". La volontà non è quella di "incentivare assembramenti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Le Comunità Montane di Val, Val die Promoserio (Bergamo) chiedono aldila, in previsione delle vacanze di Natale, "se la situazione sanitaria lo permetterà". Lanelle valli bergamasche, spiegano in un appello, "è strettamente legata alle aperture degli impianti ma con ricadute molto più articolate e complesse che coinvolgono diversi operatori della filiera turistica. L'apertura degli impianti in occasione delle festività natalizie rappresenta un momento fondamentale per l'economia delle valli, così fortemente colpita dalla crisi dei mesi scorsi". La volontà non è quella di "incentivare assembramenti, ...

Covid, primi 50 test a Socchieve: ecco come funziona lo screening nei Comuni

E' inziata questa mattina a Socchieve, in provincia di Udine, la campagna di screening decisa dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei primi sei Comuni individuati per un test a tappeto su ...

