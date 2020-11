Coronavirus, ultime notizie. Bollettino di oggi: 25.853 nuovi casi su 230.007 tamponi (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo l'ultimo report sono 722 le vittime, mentre le terapie intensive aumentano di 32 unità, ancora in calo i ricoverati: 264 in meno. Calano gli attuali positivi: -6.689. L'annuncio del ministro della Salute, che poi dice: "Indice Rt può scendere ancora". Intanto il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm in vista del Natale. Sul tavolo anche l'ipotesi di riaprire le scuole a dicembre. La chiusura delle piste da sci diventa una questione europea. Macron riapre in parte la Francia. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo l'ultimo report sono 722 le vittime, mentre le terapie intensive aumentano di 32 unità, ancora in calo i ricoverati: 264 in meno. Calano gli attuali positivi: -6.689. L'annuncio del ministro della Salute, che poi dice: "Indice Rt può scendere ancora". Intanto il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm in vista del Natale. Sul tavolo anche l'ipotesi di riaprire le scuole a dicembre. La chiusura delle piste da sci diventa una questione europea. Macron riapre in parte la Francia.

