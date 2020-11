Coronavirus, Speranza: “Non possiamo abbassare la guardia e permetterci leggerezze” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roberto Speranza è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus in occasione dell’incontro online La sanità futura tra innovazione e ricerca. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia in occasione dell’incontro “La sanità futura tra innovazione e ricerca” organizzato da Rcs Academy. CoronavirusCoronavirus, Speranza: “Dobbiamo resistere ancora per alcuni mesi” “Dobbiamo resistere ancora per alcuni mesi, ma Covid verrà sconfitto grazie alla ricerca scientifica“, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza parlando dell’emergenza Coronavirus. Speranza ha parlato anche del Piano vaccini, facendo sapere che lo presenterà in Parlamento in occasione del ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Robertoè tornato a parlare dell’emergenzain occasione dell’incontro online La sanità futura tra innovazione e ricerca. Il Ministro della Salute Robertoha parlato dell’emergenzain Italia in occasione dell’incontro “La sanità futura tra innovazione e ricerca” organizzato da Rcs Academy.: “Dobbiamo resistere ancora per alcuni mesi” “Dobbiamo resistere ancora per alcuni mesi, ma Covid verrà sconfitto grazie alla ricerca scientifica“, ha dichiarato il ministro della Salute Robertoparlando dell’emergenzaha parlato anche del Piano vaccini, facendo sapere che lo presenterà in Parlamento in occasione del ...

