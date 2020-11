Coronavirus, quasi 700 contagi e 16 decessi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 696 nuovi contagi (il 10,07 per cento dei 6.910 tamponi eseguiti) e 16 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne 55 afferiscono a test ... Leggi su udinetoday (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 696 nuovi(il 10,07 per cento dei 6.910 tamponi eseguiti) e 16da Covid-19. Delle nuove positività odierne 55 afferiscono a test ...

RegioneER : #Coronavirus, in Emilia-Romagna su quasi 18.500 TAMPONI 2.130 NUOVI POSITIVI, di cui 1.110 ASINTOMATICI. Salgono a… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 34.283 nuovi contagi (quasi 235mila tamponi) e altri 753 morti - RegioneER : #sanitaER #coronavirus l’aggiornamento per l'Emilia-Romagna: 2.219 nuovi positivi, di cui 984 asintomatici da cont… - infoitinterno : Coronavirus, contagi stabili (+23.232) ma quasi 40 mila tamponi in più. Le vittime sono 853, frenata nelle terapie… - giustiziera2 : RT @WCostituzione: 13/ Tra le sopra citate leggerezze, la più grave è quella delle autorità sanitarie IT che considerano 'morti PER coronav… -