Coronavirus: Pd, 'per riaprire Lombardia potenziare tracciamento e tamponi' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - potenziare il tracciamento, usare i tamponi rapidi per testare territori, categorie e scuole e aumentare l'analisi giornaliera dei tamponi molecolari. Questi gli impegni chiesti alla giunta dal Gruppo del Pd regionale con una mozione urgente discussa ieri in aula e respinta dalla maggioranza inspiegabilmente. "Non ci può essere ripresa economica - affermano il capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul e la consigliera Carmela Rozza - senza tutela della salute dei cittadini. Siamo convinti che la Lombardia debba arrivare al più presto a una riduzione delle misure restrittive e al riavvio del sistema economico ma questo non può avvenire che in sicurezza. Il rischio altrimenti è quello di ritrovarsi a gennaio, nella condizione di dover richiudere tutto, il che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) -il, usare irapidi per testare territori, categorie e scuole e aumentare l'analisi giornaliera deimolecolari. Questi gli impegni chiesti alla giunta dal Gruppo del Pd regionale con una mozione urgente discussa ieri in aula e respinta dalla maggioranza inspiegabilmente. "Non ci può essere ripresa economica - affermano il capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul e la consigliera Carmela Rozza - senza tutela della salute dei cittadini. Siamo convinti che ladebba arrivare al più presto a una riduzione delle misure restrittive e al riavvio del sistema economico ma questo non può avvenire che in sicurezza. Il rischio altrimenti è quello di ritrovarsi a gennaio, nella condizione di dover richiudere tutto, il che ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, la curva si inverte: i nuovi casi calano per la prima volta dopo 20 settimane la Repubblica Granarolo sostiene diffusione Immuni su etichetta bottiglie di latte

BOLOGNA (ITALPRESS) – Granarolo ha deciso di sostenere la diffusione di Immuni, l’applicazione per la notifica di esposizione al rischio ...

Covid-19, per gli studenti vaccino entro l'estate

VACCINO COVID-19 PER GLI STUDENTI . Se in generale si pensa a un'adesione volontaria per la vaccinazione contro il Covid-19, per gli studenti potrebbe essere introdotto proprio l' ...

