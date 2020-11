Coronavirus | Pascarella | ' prospettive economia Ue legate a riduzione infezione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Labitalia) - "Leper l'europea dipenderanno molto dalla capacità di ridurre le infezioni fino al punto in cui le restrizioni potranno essere nuovamente allentate". A dirlo Giuseppe, uno dei principali esperti europei di analisi di società quotate in borsa negli Usa, ceo del gruppo PascaProfit e autore del bestseller 'Battere il benchmark', attraverso il quale promuove l'alfabetizzazione finanziaria in Italia. "La maggior parte - spiega - dovrebbe terminare nelle prossime settimane, con l'obiettivo di riaprire le economie in tempo per il periodo chiave del Natale, anche se è probabile che alcune restrizioni alla fine rimarranno. In caso di un aumento di contagi, lepotrebbero rivelarsi di gran lunga peggiori". "L'europea commenta - ...