Coronavirus, nuova ordinanza di Speranza: cosa cambia per le Regioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che rinnova le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni della Basilicata, della Liguria e dell'Umbria. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020. Sarebbe pronto un cambio di colore per alcune Regioni italiane. Il prossimo 27 novembre, infatti, a L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

