Coronavirus | notizie | Si lavora su misure per Natale Ipotesi scuole aperte dal 9 12 LIVE

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nuovo Dpcm in arrivo, il ministro Speranza: "Coprifuoco alle 22 vale anche per le messe. Posti a tavola limitati solo agli affetti più stretti". Picco di decessi, ma scendono sia l' indice di contagio che il rapporto positivi-tamponi, al 12,3%. La chiusura delle piste da sci diventa una questione europea. L'Austria chiede indennizzi. Macron riapre in parte la Francia e dice che è impossibile sciare