Coronavirus, nell’ultima settimana Italia prima in Europa per contagi: «Ma il picco della seconda ondata potrebbe essere superato» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nessun Paese europeo ha registrato più casi di Coronavirus dell’Italia nell’ultima settimana. A dirlo è l’ultimo report epidemiologico dell’Organizzazione mondiale della sanità: secondo l’Oms con 235.979 positivi (3.902 casi per 1 milione di abitanti) l’Italia ha riportato in sette giorni il maggior numero di nuovi casi in Europa. A livello globale solo due Paesi hanno fatto peggio: Stati Uniti e India. C’è però una nota positiva: sempre secondo l’Oms, il nostro Paese potrebbe aver raggiunto il picco nella seconda ondata, alla luce del leggero calo segnalato (-3%). L’Oms ha evidenziato «le preoccupazioni per il gran numero di pazienti Covid-19 in terapia intensiva e per il numero crescente di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nessun Paese europeo ha registrato più casi didell’. A dirlo è l’ultimo report epidemiologico dell’Organizzazione mondialesanità: secondo l’Oms con 235.979 positivi (3.902 casi per 1 milione di abitanti) l’ha riportato in sette giorni il maggior numero di nuovi casi in. A livello globale solo due Paesi hanno fatto peggio: Stati Uniti e India. C’è però una nota positiva: sempre secondo l’Oms, il nostro Paeseaver raggiunto ilnella, alla luce del leggero calo segnalato (-3%). L’Oms ha evidenziato «le preoccupazioni per il gran numero di pazienti Covid-19 in terapia intensiva e per il numero crescente di ...

infoitinterno : Coronavirus, le statistiche: “Nell’ultima settimana in Liguria scendono gli attualmente positivi” - Nanoalto : #Coronavirus, nessun Paese europeo ha avuto più contagi dell’Italia nell’ultima settimana - ABurceri : RT @ag_notizie: Coronavirus, nell'ultima settimana in Sicilia 11.597 nuovi positivi: è il nuovo record - gsucchielli : Nell'ultima settimana, la media dei tamponi positivi in UK è stata del 6,1%. In Italia del 14,6%. E quindi? Quindi… - infoitinterno : Coronavirus, nell'ultima settimana in Sicilia 11.597 nuovi positivi: è il nuovo record -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nell’ultima Se il coronavirus «è nell’aria» dobbiamo continuare a disinfettare le superfici? Corriere della Sera