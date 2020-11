Coronavirus Lazio | calano i nuovi casi positivi | 2 102 e scende al 7% il rapporto tra positivi e tamponi La Regione | E' il segnale atteso

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ma si contano anche 58 decessi. L'assessore alla Sanità: "Le misure adottate stanno funzionando e bisogna continuare così. La rete ospedaliera sta tenendo, bene la rete dei soccorsi. Rivolgo un appello affinché siano evitati assembramenti in vista del prossimo black friday"

Risalgono leggermente da 23.232 a 25.853 i nuovi casi di coronavirus in Italia ma con ben 42mila tamponi in più. Ma anche se in calo rispetto a ieri resta altissimo il numero delle vittime: altre 722 ...Oggi su 29 mila tamponi nel Lazio (+1.229) si registrano 2.102 casi positivi (-407), 58 i decessi (-4) e +1.275 i guariti. Scende al 7% il rapporto tra i positivi e i tamponi. Aumentano i tamponi, rec ...