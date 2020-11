Coronavirus, la curva si inverte: i nuovi casi calano per la prima volta dopo 20 settimane (Di mercoledì 25 novembre 2020) I contagi segnano un -10,6% dopo mesi di crescita costante. Frena l'aumento dei ricoveri e si contano 4.842 decessi Leggi su repubblica (Di mercoledì 25 novembre 2020) I contagi segnano un -10,6%mesi di crescita costante. Frena l'aumento dei ricoveri e si contano 4.842 decessi

"In vista del prossimo Dpcm di dicembre – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a di Martedì su La7 – valuteremo fino all’ultimo i dati, vogliamo vedere quanto riusciremo a piegare la ...

È possibile che alla fine, se la curva epidemiologica sarà davvero molto bassa, si consenta il ricongiungimento familiare per celebrare i ...

"In vista del prossimo Dpcm di dicembre – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a di Martedì su La7 – valuteremo fino all'ultimo i dati, vogliamo vedere quanto riusciremo a piegare la ...