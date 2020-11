Coronavirus Italia: bollettino oggi 25 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) I numeri sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 23.232 contagiati e 853 morti di ieri: articolo in aggiornamento I contagi ripartiti nelle regioni; sono 448 i nuovi contagi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore: 124 in provincia di Macerata dove i casi salgono a 6.165, 107 ad Ancona (8.203), 81 a Pesaro-Urbino (5.536), 48 a Fermo (3.184), 63 ad Ascoli Piceno (3.600) e 25 da fuori regione (866). Sono 8 le persone morte che avevano contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Alto Adige. In provincia di Bolzano, che da lunedi’ 30 novembre iniziera’ ad aprire alcune attivita’ (barbieri, parrucchiere ed estetiste) e dal 4 dicembre bar e ristoranti, i numeri, almeno a livello di contagi, sono in leggero calo. Le ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) I numeri sui contagi diincon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 23.232 contagiati e 853 morti di ieri: articolo in aggiornamento I contagi ripartiti nelle regioni; sono 448 i nuovi contagi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore: 124 in provincia di Macerata dove i casi salgono a 6.165, 107 ad Ancona (8.203), 81 a Pesaro-Urbino (5.536), 48 a Fermo (3.184), 63 ad Ascoli Piceno (3.600) e 25 da fuori regione (866). Sono 8 le persone morte che avevano contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Alto Adige. In provincia di Bolzano, che da lunedi’ 30iniziera’ ad aprire alcune attivita’ (barbieri, parrucchiere ed estetiste) e dal 4 dicembre bar e ristoranti, i numeri, almeno a livello di contagi, sono in leggero calo. Le ...

