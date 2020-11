Coronavirus in Toscana | 986 nuovi casi età media 50 anni e 67 decessi

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il bollettino di mercoledì 25 novembre. La Regione nel bollettino odierno precisa che "alcuni deicomunicati nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse". I ricoverati sono 2.040 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (10 in meno)