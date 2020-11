Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 novembre: diminuiscono i ricoveri (Di mercoledì 25 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 25.853 positivi al Coronavirus su 230.007 test effettuati. Rispettivamente, +2.621 infetti e +41.348 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre non ci sono stati ricoveri con sintomi, anzi vi è stato un calo di -264 persone. Aumentano però i numeri in terapia intensiva, +32 da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 31.819 (+10.982 rispetto ai dati del 24 novembre). Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 novembre: +853 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: 1.480.874 dall’inizio dalla pandemia, di cui 52.028 morti. Le persone attualmente positive sono 791.697. I ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 25.853 positivi alsu 230.007 test effettuati. Rispettivamente, +2.621 infetti e +41.348 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre non ci sono staticon sintomi, anzi vi è stato un calo di -264 persone. Aumentano però i numeri in terapia intensiva, +32 da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 31.819 (+10.982 rispetto ai dati del 24). Leggi anchein, ildel 24: +853 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione: 1.480.874 dall’inizio dalla pandemia, di cui 52.028 morti. Le persone attualmente positive sono 791.697. I ...

