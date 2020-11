Coronavirus, in Italia altri 25.853 casi e 722 morti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 25.853 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 230.007 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 23.232 con 188.659 test). Solo oggi ci sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 25.853 nuovidi, a fronte di 230.007 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 23.232 con 188.659 test). Solo oggi ci sono ...

