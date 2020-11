Coronavirus in Campania, il bollettino: 2815 contagi, 47 decessi e oltre 3mila guariti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono 2815 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Campania secondo il bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale. Di questi, 2391 sono pazienti asintomatici; mentre 424 presentano sintomi legati al Covid-19. Per quanto riguarda le vittime, si registrano ben 47 decessi, verificatisi tra il 7 e il 24 novembre, portando così il totale a 1434 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sonoi nuovidaregistrati insecondo ildiramato dall’Unità di Crisi regionale. Di questi, 2391 sono pazienti asintomatici; mentre 424 presentano sintomi legati al Covid-19. Per quanto riguarda le vittime, si registrano ben 47, verificatisi tra il 7 e il 24 novembre, portando così il totale a 1434 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

