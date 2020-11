Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Chi si vaccina non si ammala ma può infettarsi e infettare gli altri se non indossa la mascherina” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Il vaccino anti-covid protegge dalla malattia. Ma, da vaccinato, posso andare in giro come se fossi sicuro al 100%? La risposta è no. La vaccinazione, infatti, è efficace contro la malattia, ma contro l’infezione non lo è al 100%. Sicuramente riduce moltissimo la quantità di virus che si elimina”. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) da Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida. La virologa spiega: “Esistono pochissimi vaccini che danno immunità sterile, cioè tali che, se incontro il virus, sono totalmente impermeabile. Nel mondo reale, se io sono vaccinato, ho una barriera che mi protegge dall’effetto nocivo del virus, ovvero dalla malattia”. E fa un esempio: “Se lei, Giovanni Floris, si vaccina contro il covid, non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Il vaccino anti-covid protegge dalla malattia. Ma, dato, posso andare in giro come se fossi sicuro al 100%? La risposta è no. Lazione, infatti, è efficace contro la malattia, ma contro l’infezione non lo è al 100%. Sicuramente riduce moltissimo la quantità di virus che si elimina”. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) da, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida. La virologa spiega: “Esistono pochissimi vaccini che danno immunità sterile, cioè tali che, se incontro il virus, sono totalmente impermeabile. Nel mondo reale, se io sonoto, ho una barriera che mi protegge dall’effetto nocivo del virus, ovvero dalla malattia”. E fa un esempio: “Se lei, Giovanni Floris, sicontro il covid, non si ...

