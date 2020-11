Coronavirus, il bollettino di oggi: 25.853 nuovi casi e 722 morti. In calo ricoverati con sintomi e attualmente positivi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Decessi in discesa con 722 morti nelle ultime 24 ore a fronte degli 853 di ieri. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 52.028. Sono, invece, 25.853 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 23.232) a fronte di 230.007 tamponi (ieri erano stati 188.659) con il rapporto test/positivi che scende ulteriormente toccando l’11,24%, ieri era del 12,31%. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 791.697 (-6.689), 753.536 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.313 (-264 rispetto a ieri), di questi 3.848 in terapia intensiva (+32). La regione con il maggior numero di nuovi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Decessi in discesa con 722nelle ultime 24 ore a fronte degli 853 di ieri. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 52.028. Sono, invece, 25.853 icontagi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 23.232) a fronte di 230.007 tamponi (ieri erano stati 188.659) con il rapporto test/che scende ulteriormente toccando l’11,24%, ieri era del 12,31%. Gli, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 791.697 (-6.689), 753.536 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. Iin ospedale consono 34.313 (-264 rispetto a ieri), di questi 3.848 in terapia intensiva (+32). La regione con il maggior numero di...

