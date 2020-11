Coronavirus, il bollettino del 25 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 25.853, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.480.784. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 6.689 unità, quindi al momento risultano positive 791.697. persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.848, ovvero 32 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 34.313, quindi 232 in meno da ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 753.536. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 722decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 52.028. Da ieri si registrano anche 31.819 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 637.149. Nuovi contagiati: 25.853 Contagiati ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 25.853, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.480.784. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 6.689 unità, quindi al momento risultano positive 791.697. persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.848, ovvero 32 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 34.313, quindi 232 in meno da ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 753.536. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 722decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 52.028. Da ieri si registrano anche 31.819 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 637.149. Nuovi contagiati: 25.853 Contagiati ...

