Coronavirus, Germania estende il semi-lockdown fino al 20 dicembre. Merkel: "Per Natale ok agli incontri fino a 10 persone" (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Germania prolunga fino al 20 dicembre il semi- lockdown. Per le festività di Natale, il divieto di contatto verrà ammorbidito e si consentiranno incontri fino a 10 persone. "Nessuno dovrà vivere le vacanze di Natale in solitudine" ha detto Angela Merkel, presentando le nuove misure dopo la riunione con i ministri presidenti dei Laender. Il divieto di contatto viene invece inasprito per le prossime settimane: non saranno possibili incontri oltre le cinque persone di due nuclei abitativi escludendo i ragazzi sotto i 14 anni. Ristoranti, luoghi di svago e culturali dovrebbero restare chiusi, ma potrebbero essere previste riaperture anticipate su base locale.

