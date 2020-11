Coronavirus, Germania estende il semi-lockdown fino al 20 dicembre. Merkel: “Per Natale ok agli incontri fino a 10 persone”. Berlino in pressing su Ue per vietare sci fino al 10 gennaio 2021 (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Germania prolunga fino al 20 dicembre il semi- lockdown. Per le festività di Natale, il divieto di contatto verrà ammorbidito e si consentiranno incontri fino a 10 persone. “Nessuno dovrà vivere le vacanze di Natale in solitudine” ha detto Angela Merkel, presentando le nuove misure dopo la riunione con i ministri presidenti dei Laender. Il divieto di contatto viene invece inasprito per le prossime settimane: non saranno possibili incontri oltre le cinque persone di due nuclei abitativi escludendo i ragazzi sotto i 14 anni. Ristoranti, luoghi di svago e culturali dovrebbero restare chiusi, ma potrebbero essere previste riaperture ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laprolungaal 20il. Per le festività di, il divieto di contatto verrà ammorbidito e si consentirannoa 10 persone. “Nessuno dovrà vivere le vacanze diin solitudine” ha detto Angela, presentando le nuove misure dopo la riunione con i ministri presidenti dei Laender. Il divieto di contatto viene invece inasprito per le prossime settimane: non saranno possibilioltre le cinque persone di due nuclei abitativi escludendo i ragazzi sotto i 14 anni. Ristoranti, luoghi di svago e culturali dovrebbero restare chiusi, ma potrebbero essere previste riaperture ...

