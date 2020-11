Coronavirus: Fontana, 'trend positivo si rafforza, vicini ad allentamento misure' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - "Anche oggi buone notizie: il trend positivo si rafforza. In Lombardia ben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi". Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook, commentando i dati della Regione, dove il rapporto tra positivi e oltre 42mila tamponi è di circa il 12%. "Risultato di sacrifici e responsabilità che ci avvicina ad un allentamento delle misure. Teniamo alta la guardia". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - "Anche oggi buone notizie: ilsi. In Lombardia ben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi". Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio, su Facebook, commentando i dati della Regione, dove il rapporto tra positivi e oltre 42mila tamponi è di circa il 12%. "Risultato di sacrifici e responsabilità che ci avvicina ad undelle. Teniamo alta la guardia".

