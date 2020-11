Coronavirus: Fontana, 'trend positivo si rafforza, vicini ad allentamento misure' (Di mercoledì 25 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana Coronavirus oggi: Cirio: Piemonte zona arancione tra 1 e 3 dicembre. Miozzo (Cts): si valuterà obbligo vaccini per alcune categorie Il Sole 24 ORE Cala il tasso di positività all'11,2% e la Lombardia reclama addirittura la zona gialla

I casi di coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati +25.853, +1,8% rispetto al giorno prima, mentre i decessi sono +722, +1,4% (ieri +853), per un totale di 52.028 vittime. Intanto Gallera dà i numer ...

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - "Anche oggi buone notizie: il trend positivo si rafforza. In Lombardia ben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi". Lo dice il presidente della ...

