Coronavirus, è morto il fratello di Iva Zanicchi: "Ti ho amato come un figlio" (Di mercoledì 25 novembre 2020) ''Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio''. Così Iva Zanicchi annuncia su Instagram la morte del fratello Antonio di 77 anni. L'uomo aveva contratto il Covid. La stessa cantante, dopo aver contratto... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 novembre 2020) ''Ciaomio, ti houn''. Così Ivaannuncia su Instagram la morte delAntonio di 77 anni. L'uomo aveva contratto il Covid. La stessa cantante, dopo aver contratto...

“Sappiamo che il Covid-19 è una malattia molto contagiosa ma poco letale ... anche se è tampone positivo all’ingresso in Pronto Soccorso la causa di morte è comunque imputata all’infarto e non ...

Iva Zanicchi, morto per Covid il fratello Antonio: “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti”

Così Iva Zanicchi su Instagram annuncia la morte di suo fratello Antonio, 77 anni, per Covid, postando una foto che li ritrae assieme. La stessa cantante, dopo aver contratto il coronavirus, aveva ...

"Sappiamo che il Covid-19 è una malattia molto contagiosa ma poco letale ... anche se è tampone positivo all'ingresso in Pronto Soccorso la causa di morte è comunque imputata all'infarto e non ...