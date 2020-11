Coronavirus | cosa sarà di questo Natale | il Governo ci farà sapere

Leggi su chenews

(Di giovedì 26 novembre 2020) Inutile nasconderlo sono tutti concentrati sulne? Forse sapremo tra qualche giorno, forse. Un albero diaddobbato (Fonte: Pixabay)Poche storie, qui tutti aspettano didel. In quanti si potrà festeggiare, dove si potrà festeggiare, come si potrà festeggiare. Con chi, con, perchè e per come. Tutto, proprio tutto. I più ottimisti pensano addirittura di andare a sciare, i più realisti sanno benissimo che poco o niente cambierà, perchè finora poco o niente è cambiato, anche in zona, rossa, quindi eventuali allentamenti di presa, saranno una manna dal cielo che quelli che di fatto hanno agito come fosse un momento qualsiasi della loro vita. Le strade sono piene, i ...