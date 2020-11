Coronavirus, Conte: ‘Sul Natale serve risposta europea. Al lavoro per evitare trasferimenti transfrontalieri e per controlli su rientri da estero’ (Di mercoledì 25 novembre 2020) In vista del Natale, “stiamo lavorando al livello europeo“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con l’omologo spagnolo Pedro Sanchez, a Palma di Maiorca. Il premier ha sottolineato di aver avuto nei giorni scorsi “colloqui con le istituzioni, con Charles Michel e con Ursula Von der Leyen, per ottenere un coordinamento sulle misure restrittive, in particolare per gli impianti sciistici”. Anche se una risposta dell’Unione europea è opportuna, ha specificato, “questo non vuol dire invadere le prerogative dei singoli Paesi” e quindi, “ognuno sarà libero di adottare le misure che ritiene”. “Ci stiamo premurando per evitare che ci siano trasferimenti transfrontalieri – ha proseguito – E nel caso in cui si vada all’estero per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) In vista del, “stiamo lavorando al livello europeo“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe, in conferenza stampa congiunta con l’omologo spagnolo Pedro Sanchez, a Palma di Maiorca. Il premier ha sottolineato di aver avuto nei giorni scorsi “colloqui con le istituzioni, con Charles Michel e con Ursula Von der Leyen, per ottenere un coordinamento sulle misure restrittive, in particolare per gli impianti sciistici”. Anche se unadell’Unioneè opportuna, ha specificato, “questo non vuol dire invadere le prerogative dei singoli Paesi” e quindi, “ognuno sarà libero di adottare le misure che ritiene”. “Ci stiamo premurando perche ci siano– ha proseguito – E nel caso in cui si vada all’estero per le ...

