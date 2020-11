Coronavirus, chi protesta dovrebbe prendere esempio dai movimenti ambientalisti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ho spesso protestato per le ingiustizie e le contraddizioni insite nella gestione della pandemia, contro le mancanze e contro gli eccessi, ho lottato per il rispetto dei diritti dei bambini, (negati soprattutto nel durissimo lockdown di primavera), e ho criticato la valanga dei rifiuti creati dalle mascherine usa e getta. Ho comunque sempre mantenuto fiducia nella scienza. Sono invece davvero preoccupata nel vedere il dilagare di un atteggiamento antiscientifico e poco rispettoso: sui social leggo fin troppi post che negano la pandemia, ipotetiche ambulanze che girano a vuoto solo per creare terrore, post che dicono che i tamponi sono fasulli, e chi rispetta le regole (o prova a rispettarle) viene definito un “cittadino automa”, un servo, o un “covidiota”. Sicuramente come in ogni crisi economica e sociale, se non stiamo attenti, chi è ricco se ne approfitterà e avrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ho spessoto per le ingiustizie e le contraddizioni insite nella gestione della pandemia, contro le mancanze e contro gli eccessi, ho lottato per il rispetto dei diritti dei bambini, (negati soprattutto nel durissimo lockdown di primavera), e ho criticato la valanga dei rifiuti creati dalle mascherine usa e getta. Ho comunque sempre mantenuto fiducia nella scienza. Sono invece davvero preoccupata nel vedere il dilagare di un atteggiamento antiscientifico e poco rispettoso: sui social leggo fin troppi post che negano la pandemia, ipotetiche ambulanze che girano a vuoto solo per creare terrore, post che dicono che i tamponi sono fasulli, e chi rispetta le regole (o prova a rispettarle) viene definito un “cittadino automa”, un servo, o un “covidiota”. Sicuramente come in ogni crisi economica e sociale, se non stiamo attenti, chi è ricco se ne approfitterà e avrà ...

