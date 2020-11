Coronavirus, Bollettino di oggi: 25.853 nuovi casi. 722 i morti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Redazione Sono 25.853 (ieri 23.232) i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Bollettino del ministero della Salute. I morti sono 722 (ieri 853), mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di ieri ai 3.848 di oggi, con un aumento di 32. I tamponi effettuati sono Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 25 novembre 2020) Redazione Sono 25.853 (ieri 23.232) idiin Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto ildel ministero della Salute. Isono 722 (ieri 853), mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di ieri ai 3.848 di, con un aumento di 32. I tamponi effettuati sono Impronta Unika.

