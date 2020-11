Coronavirus | Boccia convoca Regioni domani alle 16

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Il ministro agli Affari regionali, Francesco, hato per16 le, l'Anci e l'Upi. In collegamento anche il ministro alla Salute Roberto Speranza, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

repubblica : Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di ceno… - ZenatiDavide : Coronavirus, Boccia: “Regioni hanno indicato altri 10 tecnici che si stanno confrontando con Brusaferro”: “Non so s… - clikservernet : Coronavirus, Boccia: “Regioni hanno indicato altri 10 tecnici che si stanno confrontando con Brusaferro” - Noovyis : (Coronavirus, Boccia: “Regioni hanno indicato altri 10 tecnici che si stanno confrontando con Brusaferro”) Playhit… - MPenikas : FQ: Coronavirus, Boccia: “Regioni hanno indicato altri 10 tecnici che si stanno confrontando con Brusaferro”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boccia

Il Fatto Quotidiano

“Non so se i parametri per valutare il rischio regionale di diffusione del coronavirus passeranno da 21 a 5. Credo dovranno deciderlo i tecnici e poi la politica dovrà valutare quali le restrizioni pi ...Risalgono leggermente da 23.232 a 25.853 i nuovi casi di coronavirus in Italia ma con ben 42mila tamponi in più. Ma anche se in calo rispetto a ieri resta altissimo il numero delle vittime: altre 722 ...