Coronavirus, bimbo di 10 anni muore dopo essere stato contagiato (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un bambino di soli 10 anni affetto da patologie pregresse è morto per Covid nel Regno Unito. Si tratta delle più giovane vittime registrata nel paese. Covid, morto bambino nel Regno Unito: è la più giovane vittima del paese su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un bambino di soli 10affetto da patologie pregresse è morto per Covid nel Regno Unito. Si tratta delle più giovane vittime registrata nel paese. Covid, morto bambino nel Regno Unito: è la più giovane vittima del paese su Notizie.it.

