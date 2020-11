Coronavirus, Bassetti risponde a Salvini: “Il plasma non funziona” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Matteo Bassetti risponde al leader della Lega, Matteo Salvini in merito all’utilizzo del plasma iperimmune, e parla dell’emergenza. Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, si è espresso in merito ad un paio di concetti emersi negli ultimi giorni circa l’emergenza Coronavirus, ormai da mesi travolge il nostro paese. Il primo punto Bassetti lo dedica in qualche modo al leader leghista, Matteo Salvini, smentendolo di fatto sull’utilizzo del plasma iperimmune, il sangue dei guariti insomma, possa funzionare come metodo di cura del virus. Bassetti si è poi espresso in merito alla possibilità di una terza ondata di Coronavirus nel nostro ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Matteoal leader della Lega, Matteoin merito all’utilizzo deliperimmune, e parla dell’emergenza. Matteo, primario di malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, si è espresso in merito ad un paio di concetti emersi negli ultimi giorni circa l’emergenza, ormai da mesi travolge il nostro paese. Il primo puntolo dedica in qualche modo al leader leghista, Matteo, smentendolo di fatto sull’utilizzo deliperimmune, il sangue dei guariti insomma, possa funzionare come metodo di cura del virus.si è poi espresso in merito alla possibilità di una terza ondata dinel nostro ...

