Coronavirus, aggiornamento 25 novembre, 47 decessi e 2.815 nuovi casi (2.391 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua a scendere in Campania la percentuale positivi - tamponi esaminati. Se ieri era del 12,8% oggi è del 12,1%. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della regione Campania, nelle ultime 24 ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua a scendere in Campania la percentuale positivi - tamponi esaminati. Se ieri era del 12,8% oggi è del 12,1%. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della regione Campania,24 ...

