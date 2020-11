(Di mercoledì 25 novembre 2020)glidati: sono 301 i cittadini attualmente positivi. “L’Asl Roma 6 comunica che, nella giornata odierna, i cittadini attualmente positivi alsono complessivamente 301, con 23 ricoverati presso strutture ospedaliere. Dai dati Asl,sei, si registrano 133 persone guarite e 147di positività. #indossalamascherina e rispetta tutte le direttive” – così in una nota il Sindaco, Candido De Angelis. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Coronavirus, ad Anzio 147 nuovi casi negli ultimi 6 giorni. Ecco la situazione aggiornata - CorriereCitta : Coronavirus, Natale e Capodanno blindati: no agli spostamenti tra Comuni, massimo 6 persone a tavola - Taxistalobbyst : Aho #zingarè ringrazia romani coglioni che ancora danno retta a te e altri del #governodelterrore e non si chiedono… - CorriereCitta : Coronavirus, nuova ordinanza della Regione Lazio: attività commerciali e supermercati chiusi alle ore 21 - ilClandestinoTW : Emergenza coronavirus, il Sindaco di Anzio chiude alla circolazione piazzale Marinai D’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Anzio

Il Corriere della Città

Come è cambiato il mercato immobiliare di Roma a causa del Covid-19? Questa domanda è così ricorrente che urge dare una risposta chiara e diretta.Altro premio in bacheca per Alessandro Pizzati, lo scrittore-poeta di Bagnolo San Vito. Nei giorni scorsi, infatti, ha ricevuto il riconoscimento speciale del presidente del concorso al premio lettera ...